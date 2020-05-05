Водій вантажівки намагався ввезти із Польщі в Україну 80 гаджетів Apple

"У пункт пропуску "Краківець" на в'їзд в Україну вантажівкою DAF прибув наш співвітчизник. Враховуючи можливі ризики щодо незаконного переміщення товарів, прикордонники ініціювали спільний з працівниками митниці поглиблений огляд авта. Згодом у вантажівці правоохоронці виявили 80 одиниць продукції Apple, а саме – 60 мобільних телефонів, 15 планшетів, 4 годинники та комп'ютер", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що товар вилучено встановленим порядком.

Як повідомлялося раніше в УНН, в Україну намагалися незаконно ввести автозапчастини та процесори на 375 тис. гривень.