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Водій вантажівки намагався ввезти із Польщі в Україну 80 гаджетів Apple

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 травня. УНН. Сьогодні вночі прикордонники Мостиського загону виявили 80 одиниць Apple у вантажівці DAF, які водій транспортного засобу намагався незаконно ввезти із території Польщі. Про це повідомляє пресслужба ДПСУ, інформує УНН.

Водій вантажівки намагався ввезти із Польщі в Україну 80 гаджетів Apple

"У пункт пропуску "Краківець" на в'їзд в Україну вантажівкою DAF прибув наш співвітчизник. Враховуючи можливі ризики щодо незаконного переміщення товарів, прикордонники ініціювали спільний з працівниками митниці поглиблений огляд авта. Згодом у вантажівці правоохоронці виявили 80 одиниць продукції Apple, а саме – 60 мобільних телефонів, 15 планшетів, 4 годинники та комп'ютер", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що товар вилучено встановленим порядком.

Як повідомлялося раніше в УНН, в Україну намагалися незаконно ввести автозапчастини та процесори на 375 тис. гривень.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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