Водитель грузовика пытался ввезти из Польши в Украину 80 гаджетов Apple
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Сегодня ночью пограничники Мостиского отряда обнаружили 80 единиц Apple в грузовике DAF, которые водитель транспортного средства пытался незаконно ввезти с территории Польши. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает УНН.
"В пункт пропуска "Краковец" на въезд в Украину грузовиком DAF прибыл наш соотечественник. Учитывая возможные риски незаконного перемещения товаров, пограничники инициировали совместный с сотрудниками таможни углубленный обзор автомобиля. Впоследствии в грузовике правоохранители обнаружили 80 единиц продукции Apple, а именно - 60 мобильных телефонов, 15 планшетов, 4 часов и компьютер", - говорится в сообщении.
Отмечается, что товар изъят в установленном порядке.
Как сообщалось ранее в УНН, в Украину пытались незаконно ввезти автозапчасти и процессоры на 375 тыс. гривен.