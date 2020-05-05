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Водитель грузовика пытался ввезти из Польши в Украину 80 гаджетов Apple

Киев • УНН

 • 11502 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. Сегодня ночью пограничники Мостиского отряда обнаружили 80 единиц Apple в грузовике DAF, которые водитель транспортного средства пытался незаконно ввезти с территории Польши. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает УНН.

Водитель грузовика пытался ввезти из Польши в Украину 80 гаджетов Apple

"В пункт пропуска "Краковец" на въезд в Украину грузовиком DAF прибыл наш соотечественник. Учитывая возможные риски незаконного перемещения товаров, пограничники инициировали совместный с сотрудниками таможни углубленный обзор автомобиля. Впоследствии в грузовике правоохранители обнаружили 80 единиц продукции Apple, а именно - 60 мобильных телефонов, 15 планшетов, 4 часов и компьютер", - говорится в сообщении.

Отмечается, что товар изъят в установленном порядке.

Как сообщалось ранее в УНН, в Украину пытались незаконно ввезти автозапчасти и процессоры на 375 тыс. гривен.

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