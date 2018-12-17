Викрито масштабну схему наркоторгівлі в Україні

"На початку 2018 року Департаментом внутрішньої безпеки НПУ було викрито злочинну схему по видачі біометричних паспортів в обхід установленого порядку окремими посадовцями підрозділів Державної міграційної служби. Крім того, деяких співробітників ДМС задокументували на вчиненні злочинів, пов’язаних з незаконним обігом наркотиків у змові з цивільними особами", - йдеться у повідомленні.

Держслужбовцями було встановлено, що дилери є членами потужного злочинного угрупування, яке займається наркозбутом на території столиці та кількох областей і причетне до вбивства чоловіка у 2014 році у Києві.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ЗМІ дізналися про підготовку Білого дому до припинення роботи уряду

Було встановлено, що зловмисники вирощували конопляні плтантації, при цьому маскуючи їх під зернові культури. Згодом виготовляли з врожаю канабіс і здобували оптовим та роздрібним клієнтам у Києві, Київській, Житомирській та Хмельницькій областях. Крім марихуани накродилери розповсюджували покупцям і метадон, отриманий поштовими пересиланнями. Гроші за товар надсилалися 26-річному організаторові угрупування на банківську картку, оформлену на одного з учасників ОЗУ.

"Відомо, що окремі учасники угрупування мали зброю. Встановлено і той факт, що серед поплічників наркодилерів співробітник військкомату, а також "свої люди" в одному з ізоляторів тимчасового тримання Київської області. Горе-правоохоронці збувати товар серед свого "контингенту". Варто зазначити, що всі причетні до наркобізнесу особисто вживали наркопродукт", - додали у відомстві.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У день інавгурації президента Грузії відбулися зіткнення між опозицією і поліцейськими

Влітку 2018 року матеріали справу по вбивству 2014 було перекваліфіковано за ч.2 п.3,п.12 ст.115 (Умисне вбивство заручника, вчинене за попередньою змовою групою осіб) КК України.

За місцем проживання фігурантів виявлено та вилучено чималу кількість канабісу, кущів конопель, ножі, пістолет, набої, биту, мобільні телефони, банківські картки.

"Силами бійців відділу швидкого реагування ДВБ НПУ та ППОП ГУНП у Київській області «Миротворець» затримано 5 осіб (в тому числі - співробітник військкомату) в порядку ст.208 КПК України, яким планується оголошення підозри за ч.3 ст.307 ККУ та 1 особу в порядку ст.191 КПК України, якій інкримінується ч.2 ст.115 ККУ. Крім того, організаторові групи інкримінується додатково ч.2 ст.129 ККУ (Погроза вбивством). Подано клопотання до суду щодо обрання учасникам ОЗУ запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Триває подальше слідство, з метою притягнення інших членів злочинного угрупування до кримінальної відповідальності", - зазначили у відомстві.

Нагадаємо, у харківському аеропорту затримали підозрюваного у замовленні вбивства бердянського активіста Віталія "Сармата" Олешка.