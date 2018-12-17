Разоблачено масштабную схему наркоторговли в Украине

"В начале 2018 Департаментом внутренней безопасности НПУ разоблачили преступную схему по выдаче биометрических паспортов в обход установленного порядка отдельными должностными лицами подразделений Государственной миграционной службы. Кроме того, некоторые сотрудники ГМС задокументированы на совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков в сговоре с гражданскими лицами", - говорится в сообщении.

Госслужащими было установлено, что дилеры члены мощной преступной группировки, которая занимается наркосбытом на территории столицы и нескольких областей и причастно к убийству мужчины в 2014 году в Киеве.

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Было установлено, что злоумышленники выращивали конопляные плтантации, при этом маскируя их под зерновые культуры. Вследствии изготавливали из урожая каннабис и поставляли оптовым и розничным клиентам в Киеве, Киевской, Житомирской и Хмельницкой областях. Кроме марихуаны накродилеры распространяли покупателям и метадон, полученный почтовой пересылкой. Деньги за товар направлялись 26-летнему организатору группировки на банковскую карточку, оформленную на одного из участников ОПГ.

"Известно, что отдельные участники группировки имели оружие. Установлено и тот факт, что среди соратников наркодилеров сотрудник военкомата, а также "свои люди" в одном из изоляторов временного содержания Киевской области. Горе-правоохранители сбывали товар среди своего "контингента". Стоит отметить, что все причастные к наркобизнесу лично употребляли наркопродукт", - добавили в ведомстве.

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Летом 2018 материалы дела по убийству 2014 было переквалифицировано по ч.2 п.3, п.12 ст.115 (Умышленное убийство заложника, совершенное по предварительному сговору группой лиц) УК Украины.

По месту жительства фигурантов обнаружено и изъято большое количество каннабиса, кустов конопли, ножи, пистолет, патроны, биту, мобильные телефоны, банковские карты.

"Силами бойцов отдела быстрого реагирования ДВБ НПУ и ППОП ГУНП в Киевской области "Миротворец" задержаны 5 человек (в том числе - сотрудник военкомата) в порядке ст.208 УПК Украины, которым планируется объявление подозрения по ч.3 ст.307 УК и 1 лицо в порядке ст.191 УПК Украины, которой инкриминируется ч.2 ст.115 УК. Кроме того, организатору группы инкриминируется дополнительно ч.2 ст.129 УК (Угроза убийством). Подано ходатайство в суд об избрании участникам ОПГ пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается дальнейшее следствие, с целью привлечения и других членов преступной группировки к уголовной ответственности", - отметили в ведомстве.

Напомним, в харьковском аэропорту задержали подозреваемого в заказе убийства бердянского активиста Виталия "Сармата" Олешко.