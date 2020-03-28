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Вночі Україна перейде на літній час

Вночі Україна перейде на літній час

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 березня. УНН. Перехід на літній час у 2020 році відбудеться у ніч з суботи, 28 березня, на неділю, 29 березня. Так, о 3:00 українці перемістять стрілки годинників на одну годину вперед, через що доведеться спати на одну годину менше, інформує УНН.

Так, згідно з постановою Кабінету міністрів України від 13 травня 1996 року №509 "Про порядок обчислення часу на території України" з урахуванням порядку обчислення часу, що діє в країнах Європи з 1996 року, уряд прийняв постанову запровадити на території України такий порядок обчислення часу: час другого годинного поясу (київський час) з переведенням щорічно годинникової стрілки в останню неділю березня о 3:00 на 1 годину вперед і в останню неділю жовтня о 4:00 на 1 годину назад.

Як раніше повідомляв УНН, переведення годинників із зимового на літній час збільшує ризик виникнення інсультів і інфарктів, а також безсоння і депресії

Нагадаємо, Європейський парламент більшістю голосів підтримав законопроект про скасування переходу між літнім і зимовим часом з 2021 року. 

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