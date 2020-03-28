Ночью Украина перейдет на летнее время
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. Переход на летнее время в 2020 году состоится в ночь с субботы, 28 марта, на воскресенье, 29 марта. Так, в 3:00 украинцы переместят стрелки часов на один час вперед, через что придется спать на час меньше, информирует УНН.
Так, согласно постановлению Кабинета министров Украины от 13 мая 1996 года №509 "О порядке исчисления времени на территории Украины" с учетом порядка исчисления времени, действующего в странах Европы с 1996 года, правительство приняло постановление ввести на территории Украины такой порядок исчисления времени: время второго часового пояса (киевское время) с переводом ежегодно часовой стрелки в последнее воскресенье марта в 3:00 на 1 час вперед и в последнее воскресенье октября в 4:00 на 1 час назад.
Как ранее сообщал УНН, перевод часов с зимнего на летнее время увеличивает риск возникновения инсультов и инфарктов, а также бессонницы и депрессии.
Напомним, Европейский парламент большинством голосов поддержал законопроект об отмене перехода между летним и зимним временем с 2021 года.