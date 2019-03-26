Європарламент схвалив відмову від переведення годинників на "літній" і "зимовий" час
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Європейський парламент більшістю голосів підтримав законопроект про скасування переходу між літнім і зимовим часом з 2021 року. Про це повідомила прес-служба Європарламенту, передає УНН.
"Члени Європарламенту проголосували за припинення практики коригування годинника на годину навесні і восени з 2021 року", - сказано в повідомленні прес-служби.
Повідомляється, що країни ЄС, які вирішили зберегти літній час, повинні будуть в останній раз перевести годинник в останню неділю березня 2021 року. Ті, хто вважатиме за краще залишитися на зимовому часі, повинні будуть перевести свої годинники в останню неділю жовтня 2021 року.
Законопроект був схвалений 410 голосами депутатів Європарламенту при 192 "проти" і 51 - утримався.
Тепер текст законопроекту буде винесений на обговорення міністрів транспорту країн Євросоюзу.
Нагадаємо, влітку 2018 року Президент Європейської Комісії Жан-Клод Юнкер заявив, що ЄС має намір скасувати перехід між літнім і зимовим часом.
Тоді в Мінекономрозвитку України відзначили, що в разі прийняття Європейським Союзом рішення про скасування переходу на літній час Мінекономрозвитку звернеться до Кабінету Міністрів України про можливість внесення відповідних змін до порядку обчислення часу на території країни.