Вночі у Львові невідомий розгромив кав'ярню військовослужбовця ЗСУ: нападника затримала поліція

В ніч з 15 на 16 вересня, невідомий напав на кав’ярню на вулиці Галицькій, що належить військовослужбовцю ЗСУ Луці Карпюку. Чоловік розбив вітрини, меблі та посуд всередині приміщення. Наразі нападника затримала поліція. Про це пише УНН з посиланням на Патрульну поліцію та сторінку закладу в Instagram.

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Напад стався в ніч з неділі на понеділок. В результаті інциденту у закладі розбиті вітрини, посуд, частина обладнання, пошкоджені світильники і меблі.

Як зазначає власник кав’ярні Лука Карпюк у коментарі для "Суспільне", із підозрюваним він не знайомий. У кафе вже підраховують збитки.

Поверхнево ми оцінюємо, що це щонайменше пів мільйона гривень. Це просто вартість зовнішніх скляних конструкцій. Також пошкоджений увесь посуд, частково обладнання, інвентар, деякі елементи інтер'єру. Сума чимала

Як каже Лука Карп'юк, його кафе активно допомагає ЗСУ. Чоловік сподівається, що цей випадок не є спрямованим актом помсти за підтримку українських військових.

Правоохоронці затримали підозрюваного на місці злочину - ним виявився 28-річний чоловік.

Патрульні затримали чоловіка, який трощив кавʼярню. Поліцейські, приїхавши на місце події, дотримуючись правил особистої безпеки, усними командами та вправними діями вивели чоловіка з приміщення.Далі 28-річним громадянином займалася слідчо-оперативна група. Вони і встановлять обставини події