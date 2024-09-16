Ночью во Львове неизвестный разгромил кофейню военнослужащего ВСУ: нападавшего задержала полиция

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Украина обратилась к ООН с призывом присоединиться к гуманитарному реагированию в курской области

Украина обратилась к ООН с призывом присоединиться к гуманитарному реагированию в курской области

  •  103722 просмотра
россия продолжает пугать ударами по детским учреждениям

россия продолжает пугать ударами по детским учреждениям

  •  107174 просмотра
Италия собирается отправить Украине вторую батарею ПВО Samp-T

Италия собирается отправить Украине вторую батарею ПВО Samp-T

  •  83846 просмотра
Дания поставит Украине следующую партию F-16 до конца года

Дания поставит Украине следующую партию F-16 до конца года

  •  74926 просмотра
В рф назвали провокацией призывы к ООН и МККК присоединиться к гуманитарным усилиям в курской области: в МИД Украины отреагировали

В рф назвали провокацией призывы к ООН и МККК присоединиться к гуманитарным усилиям в курской области: в МИД Украины отреагировали

  •  69057 просмотра
публикации
Госбюджет на 2025 год: куда и как будут расходоваться средства

Госбюджет на 2025 год: куда и как будут расходоваться средства

14 сентября 2024, 13:41  •  153575 просмотра
Заявление Гетманцева о налогообложении OnlyFans взбудоражило сеть. При чем здесь биполярное расстройство?

Заявление Гетманцева о налогообложении OnlyFans взбудоражило сеть. При чем здесь биполярное расстройство?
Эксклюзив

13 сентября 2024, 15:25  •  169605 просмотра
Фейки наоборот: экс-нардеп Ризаненко обвинил других в собственных "российских грехах"

Фейки наоборот: экс-нардеп Ризаненко обвинил других в собственных "российских грехах"

13 сентября 2024, 14:18  •  164001 просмотра
В НАПК прокомментировали информацию об обогащении детективов антикоррупционного бюро землями и квартирами в ЕС

В НАПК прокомментировали информацию об обогащении детективов антикоррупционного бюро землями и квартирами в ЕС
Эксклюзив

13 сентября 2024, 09:51  •  165748 просмотра
Попытка избежать расследования? Дело главного юриста НБУ передали из ГБР в полицию

Попытка избежать расследования? Дело главного юриста НБУ передали из ГБР в полицию

13 сентября 2024, 09:05  •  169102 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять проникновенных мелодрам: что посмотреть в эти выходные

Пять проникновенных мелодрам: что посмотреть в эти выходные

13 сентября 2024, 18:14  •  136072 просмотра
«Мы создали историю": Криштиану Роналду набрал миллиард подписчиков в соцсетях

«Мы создали историю": Криштиану Роналду набрал миллиард подписчиков в соцсетях

13 сентября 2024, 16:05  •  104664 просмотра
Не сообщили, что покупатель - Джефф Безос: продавец многомиллионного особняка подал в суд на агентство недвижимости

Не сообщили, что покупатель - Джефф Безос: продавец многомиллионного особняка подал в суд на агентство недвижимости

12 сентября 2024, 16:11  •  111574 просмотра
"Веном: Последний танец": Sony выпустила финальный трейлер заключительной части трилогии

"Веном: Последний танец": Sony выпустила финальный трейлер заключительной части трилогии

12 сентября 2024, 13:53  •  111678 просмотра
Тейлор Свифт установила рекорд на MTV VMA 2024: как прошло шоу

Тейлор Свифт установила рекорд на MTV VMA 2024: как прошло шоу

12 сентября 2024, 11:00  •  115294 просмотра
Актуальное
Ночью во Львове неизвестный разгромил кофейню военнослужащего ВСУ: нападавшего задержала полиция

Ночью во Львове неизвестный разгромил кофейню военнослужащего ВСУ: нападавшего задержала полиция

Киев  •  УНН

16 сентября 2024, 13:58  •  6082 просмотра

Read in English

Ночью на улице Галицкой во Львове неизвестный напал на кафе, принадлежащее военному ВСУ Луке Карпюку. Нападавший разбил витрины, мебель и посуду, нанеся ущерб на полмиллиона гривен. Полиция задержала 28-летнего подозреваемого.

В ночь с 15 на 16 сентября, неизвестный напал на кафе на улице Галицкой, принадлежащее военнослужащему ВСУ Луке Карпюку. Мужчина разбил витрины, мебель и посуду внутри помещения. Сейчас нападающего задержала полиция. Об этом пишет УНН со ссылкой на Патрульную полицию и страницу заведения в Instagram.

Детали

Нападение произошло в ночь с воскресенья на понедельник. В результате инцидента в заведении  разбиты витрины, посуда, часть оборудования, повреждены светильники и мебель.

Как отмечает владелец кафе Лука Карпюк в комментарии для «Суспільне», с подозреваемым он не знаком. В кафе уже подсчитывают убытки.

Поверхностно мы оцениваем, что это минимум полмиллиона гривен. Это просто стоимость внешних стеклянных конструкций. Также повреждена вся посуда, частично оборудование, инвентарь, некоторые элементы интерьера. Сумма немалая

- рассказал военный. 

Как говорит Лука Карпюк, его кафе активно помогает ВСУ. Мужчина надеется, что этот случай не является направленным актом мести за поддержку украинских военных.

Правоохранители задержали подозреваемого на месте преступления - им оказался 28-летний мужчина. 

Патрульные задержали мужчину, который крушил кафе. Полицейские, приехав на место происшествия, соблюдая правила личной безопасности, устными командами и умелыми действиями вывели мужчину из помещения. 28-летним гражданином занималась следственно-оперативная группа. Они и установят обстоятельства происшествия

- резюмировали в патрульной службе.

Напомним,

Правоохранители разоблачили двух 16-летних злоумышленников, которые по заказу рф поджигали военные автомобили Сил обороны. Задержанным грозит до 8 лет заключения за препятствование деятельности ВСУ.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

ОбществоКриминал и ЧП
Эксклюзив
Международный аудит НАБУ: эксперт сомневается в реальных изменениях и улучшении работы бюро
  •  11030 просмотра

Международный аудит НАБУ: эксперт сомневается в реальных изменениях и улучшении работы бюро

Эксклюзив
Защиты не будет. Совет судей не нашел оснований, чтобы встать на защиту судьи, который заявлял о давлении со стороны Гетманцева
  •  77513 просмотра

Защиты не будет. Совет судей не нашел оснований, чтобы встать на защиту судьи, который заявлял о давлении со стороны Гетманцева

Эксклюзив
От загрязнения воздуха и воды до исчезновения некоторых видов растений и животных - эксперты КНИИСЭ об основных последствиях экологических преступлений рф
  •  88734 просмотра

От загрязнения воздуха и воды до исчезновения некоторых видов растений и животных - эксперты КНИИСЭ об основных последствиях экологических преступлений рф

Эксклюзив
Репутационные иски: судья в отставке рассказал о сложности дел о защите чести и достоинства
  •  90280 просмотра

Репутационные иски: судья в отставке рассказал о сложности дел о защите чести и достоинства

Эксклюзив
Нас ждет лунное затмение: астролог рассказала о его влиянии на нашу жизнь
  •  55932 просмотра

Нас ждет лунное затмение: астролог рассказала о его влиянии на нашу жизнь

Эксклюзив
НАПК начало проверку деклараций и.о. замглавы ГНС Сокура - нардеп
  •  60098 просмотра

НАПК начало проверку деклараций и.о. замглавы ГНС Сокура - нардеп

Эксклюзив
Адаптация детей-переселенцев в новых общинах неразрывно связана с интеграцией их родителей - детский психолог
  •  45163 просмотра

Адаптация детей-переселенцев в новых общинах неразрывно связана с интеграцией их родителей - детский психолог

Эксклюзив
Произойдут внутренние изменения: гороскоп для всех знаков Зодиака на 16 – 22 сентября
  •  61916 просмотра

Произойдут внутренние изменения: гороскоп для всех знаков Зодиака на 16 – 22 сентября

Еще 103 украинских воинов вернулись из российского плена
14 сентября 2024, 11:22  •  116677 просмотра

Еще 103 украинских воинов вернулись из российского плена

Проект Госбюджета-2025: курс - 45 грн/доллар, инфляция - 9,5%, ВВП - 2,7%
13 сентября 2024, 18:56  •  124742 просмотра

Проект Госбюджета-2025: курс - 45 грн/доллар, инфляция - 9,5%, ВВП - 2,7%

Популярные

В рф назвали провокацией призывы к ООН и МККК присоединиться к гуманитарным усилиям в курской области: в МИД Украины отреагировали

В рф назвали провокацией призывы к ООН и МККК присоединиться к гуманитарным усилиям в курской области: в МИД Украины отреагировали

  •  69057 просмотра
Дания поставит Украине следующую партию F-16 до конца года

Дания поставит Украине следующую партию F-16 до конца года

  •  74926 просмотра
Италия собирается отправить Украине вторую батарею ПВО Samp-T

Италия собирается отправить Украине вторую батарею ПВО Samp-T

  •  83846 просмотра
россия продолжает пугать ударами по детским учреждениям

россия продолжает пугать ударами по детским учреждениям

  •  107174 просмотра
Украина обратилась к ООН с призывом присоединиться к гуманитарному реагированию в курской области

Украина обратилась к ООН с призывом присоединиться к гуманитарному реагированию в курской области

  •  103722 просмотра

Публикации

Госбюджет на 2025 год: куда и как будут расходоваться средства

Госбюджет на 2025 год: куда и как будут расходоваться средства

14 сентября 2024, 13:41  •  153575 просмотра
Заявление Гетманцева о налогообложении OnlyFans взбудоражило сеть. При чем здесь биполярное расстройство?

Заявление Гетманцева о налогообложении OnlyFans взбудоражило сеть. При чем здесь биполярное расстройство?
Эксклюзив

13 сентября 2024, 15:25  •  169605 просмотра
Фейки наоборот: экс-нардеп Ризаненко обвинил других в собственных "российских грехах"

Фейки наоборот: экс-нардеп Ризаненко обвинил других в собственных "российских грехах"

13 сентября 2024, 14:18  •  164001 просмотра
В НАПК прокомментировали информацию об обогащении детективов антикоррупционного бюро землями и квартирами в ЕС

В НАПК прокомментировали информацию об обогащении детективов антикоррупционного бюро землями и квартирами в ЕС
Эксклюзив

13 сентября 2024, 09:51  •  165748 просмотра
Попытка избежать расследования? Дело главного юриста НБУ передали из ГБР в полицию

Попытка избежать расследования? Дело главного юриста НБУ передали из ГБР в полицию

13 сентября 2024, 09:05  •  169102 просмотра

Война

Минобороны допустило к эксплуатации канадский бронеавтомобиль Roshel Senator MRAP

Минобороны допустило к эксплуатации канадский бронеавтомобиль Roshel Senator MRAP

  •  1490 просмотра
В рф ликвидировали пропагандиста "Краба". В ГУР сообщили детали

В рф ликвидировали пропагандиста "Краба". В ГУР сообщили детали

  •  15734 просмотра
Правительство выделило 563 млн грн на жилье для детских домов семейного типа

Правительство выделило 563 млн грн на жилье для детских домов семейного типа

  •  20036 просмотра
Зеленский выступит на Генассамблее ООН 25 сентября - СМИ

Зеленский выступит на Генассамблее ООН 25 сентября - СМИ

  •  22859 просмотра
Генштаб: на фронте уже 99 боев, горячее всего - на Кураховском направлении, враг сбросил на курщину 15 российских КАБов

Генштаб: на фронте уже 99 боев, горячее всего - на Кураховском направлении, враг сбросил на курщину 15 российских КАБов

  •  16635 просмотра

политика

Международный аудит НАБУ: эксперт сомневается в реальных изменениях и улучшении работы бюро

Международный аудит НАБУ: эксперт сомневается в реальных изменениях и улучшении работы бюро
Эксклюзив

  •  10932 просмотра
Правительство выделило 563 млн грн на жилье для детских домов семейного типа

Правительство выделило 563 млн грн на жилье для детских домов семейного типа

  •  20036 просмотра
Зеленский выступит на Генассамблее ООН 25 сентября - СМИ

Зеленский выступит на Генассамблее ООН 25 сентября - СМИ

  •  22859 просмотра
"россия в военном плане непобедима": президент Казахстана поддержал мирный план Китая и Бразилии

"россия в военном плане непобедима": президент Казахстана поддержал мирный план Китая и Бразилии

  •  24872 просмотра
Украинские шахматисты призывают не снимать санкции со спортсменов из рф и белоруссии

Украинские шахматисты призывают не снимать санкции со спортсменов из рф и белоруссии

  •  16327 просмотра

Война

Минобороны допустило к эксплуатации канадский бронеавтомобиль Roshel Senator MRAP

Минобороны допустило к эксплуатации канадский бронеавтомобиль Roshel Senator MRAP

  •  1490 просмотра
В рф ликвидировали пропагандиста "Краба". В ГУР сообщили детали

В рф ликвидировали пропагандиста "Краба". В ГУР сообщили детали

  •  15734 просмотра
Правительство выделило 563 млн грн на жилье для детских домов семейного типа

Правительство выделило 563 млн грн на жилье для детских домов семейного типа

  •  20036 просмотра
Зеленский выступит на Генассамблее ООН 25 сентября - СМИ

Зеленский выступит на Генассамблее ООН 25 сентября - СМИ

  •  22859 просмотра
Генштаб: на фронте уже 99 боев, горячее всего - на Кураховском направлении, враг сбросил на курщину 15 российских КАБов

Генштаб: на фронте уже 99 боев, горячее всего - на Кураховском направлении, враг сбросил на курщину 15 российских КАБов

  •  16635 просмотра

политика

Международный аудит НАБУ: эксперт сомневается в реальных изменениях и улучшении работы бюро

Международный аудит НАБУ: эксперт сомневается в реальных изменениях и улучшении работы бюро
Эксклюзив

  •  10932 просмотра
Правительство выделило 563 млн грн на жилье для детских домов семейного типа

Правительство выделило 563 млн грн на жилье для детских домов семейного типа

  •  20036 просмотра
Зеленский выступит на Генассамблее ООН 25 сентября - СМИ

Зеленский выступит на Генассамблее ООН 25 сентября - СМИ

  •  22859 просмотра
"россия в военном плане непобедима": президент Казахстана поддержал мирный план Китая и Бразилии

"россия в военном плане непобедима": президент Казахстана поддержал мирный план Китая и Бразилии

  •  24872 просмотра
Украинские шахматисты призывают не снимать санкции со спортсменов из рф и белоруссии

Украинские шахматисты призывают не снимать санкции со спортсменов из рф и белоруссии

  •  16327 просмотра

Новости Бизнеса

19 лет вместе в самые важные моменты: сеть клиник "Оксфорд Медикал" дарит скидку 20% по случаю своего Дня рождения

19 лет вместе в самые важные моменты: сеть клиник "Оксфорд Медикал" дарит скидку 20% по случаю своего Дня рождения

  •  5994 просмотра
Проект "WOGОНЬ ДОПОМОГИ. Збираємо загін роботів" аккумулировал более 60 миллионов гривен на наземные роботизированные комплексы

Проект "WOGОНЬ ДОПОМОГИ. Збираємо загін роботів" аккумулировал более 60 миллионов гривен на наземные роботизированные комплексы

13 сентября 2024, 09:21  •  85639 просмотра
На украинский рынок выходит нидерландский бренд моторных масел STALHART

На украинский рынок выходит нидерландский бренд моторных масел STALHART

10 сентября 2024, 06:41  •  110674 просмотра

Экономика

Цены на кофе достигли 13-летнего максимума

Цены на кофе достигли 13-летнего максимума

  •  13664 просмотра
Более 2,9 млн грн начислено украинцам по программе "Национальный кэшбек"

Более 2,9 млн грн начислено украинцам по программе "Национальный кэшбек"

  •  16342 просмотра
На этой неделе в Украине для бизнеса запускают систему "еДозвил": какой будет первая услуга

На этой неделе в Украине для бизнеса запускают систему "еДозвил": какой будет первая услуга

  •  18611 просмотра
На этой неделе Кабмин на заседании Рады представит проект закона о государственном бюджете - нардеп

На этой неделе Кабмин на заседании Рады представит проект закона о государственном бюджете - нардеп

  •  39115 просмотра
Бюджетный комитет Рады поддержал расширение полномочий Счетной палаты - нардеп

Бюджетный комитет Рады поддержал расширение полномочий Счетной палаты - нардеп

  •  36592 просмотра

Киев

В Киеве приспускают главный флаг из-за сильного ветра

В Киеве приспускают главный флаг из-за сильного ветра

  •  7878 просмотра
В Киеве объявлено штормовое предупреждение: ожидаются порывы ветра до 20 м/с

В Киеве объявлено штормовое предупреждение: ожидаются порывы ветра до 20 м/с

  •  12104 просмотра
Качество воды в местах водозаборов Киевской области в пределах нормы - Минприроды

Качество воды в местах водозаборов Киевской области в пределах нормы - Минприроды

  •  15296 просмотра
"Киевводоканал" готовится к усиленной водоочистке - Минприроды

"Киевводоканал" готовится к усиленной водоочистке - Минприроды

  •  21932 просмотра
Над Украиной ночью сбили 53 из 56 "шахедов", еще три потеряны

Над Украиной ночью сбили 53 из 56 "шахедов", еще три потеряны

  •  34649 просмотра