Ночью во Львове неизвестный разгромил кофейню военнослужащего ВСУ: нападавшего задержала полиция

В ночь с 15 на 16 сентября, неизвестный напал на кафе на улице Галицкой, принадлежащее военнослужащему ВСУ Луке Карпюку. Мужчина разбил витрины, мебель и посуду внутри помещения. Сейчас нападающего задержала полиция. Об этом пишет УНН со ссылкой на Патрульную полицию и страницу заведения в Instagram.

Детали

Нападение произошло в ночь с воскресенья на понедельник. В результате инцидента в заведении разбиты витрины, посуда, часть оборудования, повреждены светильники и мебель.

Как отмечает владелец кафе Лука Карпюк в комментарии для «Суспільне», с подозреваемым он не знаком. В кафе уже подсчитывают убытки.

Поверхностно мы оцениваем, что это минимум полмиллиона гривен. Это просто стоимость внешних стеклянных конструкций. Также повреждена вся посуда, частично оборудование, инвентарь, некоторые элементы интерьера. Сумма немалая - рассказал военный.

Как говорит Лука Карпюк, его кафе активно помогает ВСУ. Мужчина надеется, что этот случай не является направленным актом мести за поддержку украинских военных.

Правоохранители задержали подозреваемого на месте преступления - им оказался 28-летний мужчина.

Патрульные задержали мужчину, который крушил кафе. Полицейские, приехав на место происшествия, соблюдая правила личной безопасности, устными командами и умелыми действиями вывели мужчину из помещения. 28-летним гражданином занималась следственно-оперативная группа. Они и установят обстоятельства происшествия - резюмировали в патрульной службе.

Напомним,

Правоохранители разоблачили двух 16-летних злоумышленников, которые по заказу рф поджигали военные автомобили Сил обороны. Задержанным грозит до 8 лет заключения за препятствование деятельности ВСУ.