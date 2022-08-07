Вночі росіяни тричі обстріляли Миколаїв: деталі

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Під удари потрапили промислові підприємства на околицях міста.

Загалом російська агресія завдала Миколаєву збитків на майже 790 млн гривень, повідомив чиновник.

Від 24 лютого внаслідок обстрілів у місті пошкоджено бльше 500 багатоповерхівок (з яких 30% мають повторні руйнування) та близько 700 приватних будинків (понад 70 - не підлягають відновленню).

Окрім житла в Миколаєві пошкоджень зазнали 209 об’єктів різного спрямування, серед яких:



49 закладів освіти;



44 об’єкти комунальної власності;



20 закладів культури;



17 закладів охорони здоров’я;



15 спортивних об’єктів;



4 заклади соціального захисту;



60 інших об’єктів (заклади торгівлі, аптеки, приватні підприємства тощо).



Від початку повномасштабної війни внаслідок обстрілів 132 миколаївці загинули (серед них одна дитина), 619 отримали поранення різного ступеня тяжкості (у тому числі 8 дітей).

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