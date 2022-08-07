Вночі росіяни тричі обстріляли Миколаїв: деталі
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Сьогодні вночі російські окупанти обстріляли Миколаїв тричі: близько четвертої ранку, потім о 5:00 та о 6:30. Про це інформує міський голова Олександр Сєнкевич, передає УНН.
Деталі
Під удари потрапили промислові підприємства на околицях міста.
Загалом російська агресія завдала Миколаєву збитків на майже 790 млн гривень, повідомив чиновник.
Від 24 лютого внаслідок обстрілів у місті пошкоджено бльше 500 багатоповерхівок (з яких 30% мають повторні руйнування) та близько 700 приватних будинків (понад 70 - не підлягають відновленню).
Окрім житла в Миколаєві пошкоджень зазнали 209 об’єктів різного спрямування, серед яких:
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- 49 закладів освіти;
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- 44 об’єкти комунальної власності;
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- 20 закладів культури;
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- 17 закладів охорони здоров’я;
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- 15 спортивних об’єктів;
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- 4 заклади соціального захисту;
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- 60 інших об’єктів (заклади торгівлі, аптеки, приватні підприємства тощо).
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Від початку повномасштабної війни внаслідок обстрілів 132 миколаївці загинули (серед них одна дитина), 619 отримали поранення різного ступеня тяжкості (у тому числі 8 дітей).
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