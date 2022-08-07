Ночью россияне трижды обстреляли Николаев: детали

Детали

Под удары попали промышленные предприятия в окрестностях города.

В целом российская агрессия нанесла Николаеву ущерб почти на 790 млн гривен, сообщил чиновник.

С 24 февраля в результате обстрелов в городе повреждено более 500 многоэтажек (из которых 30% имеют повторные разрушения) и около 700 частных домов (более 70 - не подлежат восстановлению).

Кроме жилья в Николаеве повреждения получили 209 объектов различных направлений, среди которых:



49 учебных заведений;



44 объекты коммунальной собственности;



20 заведений культуры;



17 учреждений здравоохранения;



15 спортивных объектов;



4 учреждения социальной защиты;



60 других объектов (учреждения торговли, аптеки, частные предприятия и т.д.).



С начала полномасштабной войны в результате обстрелов 132 николаевца погибли (среди них один ребенок), 619 получили ранения разной степени тяжести (в том числе 8 детей).

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