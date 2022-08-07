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Ночью россияне трижды обстреляли Николаев: детали

Ночью россияне трижды обстреляли Николаев: детали

Киев • УНН

 • 220062 просмотра

КИЕВ. 7 августа. УНН. Сегодня ночью российские оккупанты обстреляли Николаев трижды: около четырех утра, затем в 5:00 и в 6:30. Об этом информирует городской голова Александр Сенкевич, передает УНН.

Детали

Под удары попали промышленные предприятия в окрестностях города.

В целом российская агрессия нанесла Николаеву ущерб почти на 790 млн гривен, сообщил чиновник.

С 24 февраля в результате обстрелов в городе повреждено более 500 многоэтажек (из которых 30% имеют повторные разрушения) и около 700 частных домов (более 70 - не подлежат восстановлению).

Кроме жилья в Николаеве повреждения получили 209 объектов различных направлений, среди которых:

  • 49 учебных заведений;
  • 44 объекты коммунальной собственности;
  • 20 заведений культуры;
  • 17 учреждений здравоохранения;
  • 15 спортивных объектов;
  • 4 учреждения социальной защиты;
  • 60 других объектов (учреждения торговли, аптеки, частные предприятия и т.д.).

С начала полномасштабной войны в результате обстрелов 132 николаевца погибли (среди них один ребенок), 619 получили ранения разной степени тяжести (в том числе 8 детей).

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