Ночью россияне трижды обстреляли Николаев: детали
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Сегодня ночью российские оккупанты обстреляли Николаев трижды: около четырех утра, затем в 5:00 и в 6:30. Об этом информирует городской голова Александр Сенкевич, передает УНН.
Детали
Под удары попали промышленные предприятия в окрестностях города.
В целом российская агрессия нанесла Николаеву ущерб почти на 790 млн гривен, сообщил чиновник.
С 24 февраля в результате обстрелов в городе повреждено более 500 многоэтажек (из которых 30% имеют повторные разрушения) и около 700 частных домов (более 70 - не подлежат восстановлению).
Кроме жилья в Николаеве повреждения получили 209 объектов различных направлений, среди которых:
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- 49 учебных заведений;
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- 44 объекты коммунальной собственности;
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- 20 заведений культуры;
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- 17 учреждений здравоохранения;
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- 15 спортивных объектов;
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- 4 учреждения социальной защиты;
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- 60 других объектов (учреждения торговли, аптеки, частные предприятия и т.д.).
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С начала полномасштабной войны в результате обстрелов 132 николаевца погибли (среди них один ребенок), 619 получили ранения разной степени тяжести (в том числе 8 детей).
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