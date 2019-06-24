Вночі невідомий здійснив суїцид, зістрибнувши зі шляхопроводу в Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. Вночі невідомий чоловік 35-40 років зістрибнув зі шляхопроводу на вул. Степана Бандери в Києві, в результаті чого загинув. Про це повідомила речниця Оболонського управління поліції Діана Шутько в коментарі кореспонденту УНН.
“Сьогодні близько 1:30 ночі чоловік 35-40 років покінчив життя самогубством, зістрибнувши з мосту на проспекті Степана Бандери, 6Е. Швидка констатувала смерть”, — зазначила Шутько.
За її словами, мотиви чоловіка, як і його особу наразі встановлюють правоохоронці.
При цьому вона додала, що чоловік був без документів. Він також не лишив передсмертної записки на місці пригоди.
Нагадаємо, тіло чоловіка виявили повішеним у палаті у четвер близько 04:30. Подія сталася у медичному закладі на вулиці Краснодарській у Немишлянському районі міста.