Ночью неизвестный совершил суицид, спрыгнув с путепровода в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. Ночью неизвестный мужчина 35-40 лет спрыгнул с путепровода на ул. Степана Бандеры в Киеве, в результате чего погиб. Об этом сообщила пресс-секретарь Оболонского управления полиции Диана Шутько в комментарии корреспонденту УНН.
“Сегодня около 1:30 ночи человек 35-40 лет покончил жизнь самоубийством, спрыгнув с моста на проспекте Степана Бандеры, 6е. Быстрая констатировала смерть”, — отметила Шутько.
По ее словам, мотивы человека, как и его лицо сейчас устанавливают правоохранители.
При этом она добавила, что мужчина был без документов. Он также не оставил предсмертной записки на месте происшествия.
Напомним, тело мужчины обнаружили повешенным в палате в четверг около 4:30. Происшествие произошло в медицинском учреждении на улице Краснодарской в Немышлянская районе города.