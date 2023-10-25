Вночі над Черкащиною фіксували повітряні цілі рф, працювала авіація - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Вночі у небі над Черкаською областю фіксували повітряні цілі росіян. Працювала авіація, минулось без наслідків. Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, пише УНН.
Цитата
«Понад чотири години на тривозі була наша Черкащина вночі. У небі над областю фіксували повітряні цілі противника. Працювала авіація. На щастя, минулось без наслідків», - написав Табурець Telegram.
Він зазначив, що російські окупанти продовжують свій терор.
«Цього разу атакували Україну з південно-східного напрямку. За даними Командування Повітряних Сил ЗСУ, наші оборонці знищили всі 11 "шахедів"», - повідомив Табурець.
Доповнення
У Шепетівському районі Хмельницької області уламки ворожих дронів під час нічної атаки упали на територію об'єкта критичної інфраструктури. 16 мешканців з навколишніх будинків з різними тілесними ушкодженнями звернулися за медичною допомогою до лікарні.