Ночью над Черкасской областью фиксировали воздушные цели рф, работала авиация - ОВА

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«Более четырех часов на тревоге была наша Черкасская область ночью. В небе над областью фиксировали воздушные цели противника. Работала авиация. К счастью, обошлось без последствий», - написал Табурец в Telegram.

Он отметил, что российские оккупанты продолжают свой террор.

«На этот раз атаковали Украину с юго-восточного направления. По данным Командования Воздушных Сил ВСУ, наши защитники уничтожили все 11 "шахедов"», - сообщил Табурец.

Дополнение

В Шепетовском районе Хмельницкой области обломки вражеских дронов во время ночной атаки упали на территорию объекта критической инфраструктуры. 16 жителей из окрестных домов с различными телесными повреждениями обратились за медицинской помощью в больницу.