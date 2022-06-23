Внаслідок вторгнення рф в Україні постраждало щонайменше 917 дітей

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"Більше ніж 917 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Станом на ранок 23 червня 2022 року офіційне число дітей–жертв за добу не змінилося – 324. Зросла кількість поранених – 593", – ідеться у повідомленні.

Деталі

Як зазначили, ці цифри неостаточні, тому що триває робота зі встановлення постраждалих та загиблих у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 308, Харківській – 175, Київській – 116, Чернігівській – 68, Луганській – 54, Херсонській – 52, Миколаївській – 48, Запорізькій – 31, Сумській – 17.

Додамо

Бомбардуваннями та обстрілами армія рф пошкодила 2056 закладів освіти, з них 212 зруйновано повністю.

Нагадаємо

У полоні російських окупантів перебувають понад 100 жінок та більше ніж 1,5 тисячі цивільних. Понад 2 тисячі дітей-сиріт вивезли примусово.