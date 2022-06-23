В результате вторжения рф в Украине пострадало по меньшей мере 917 детей
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июня. УНН. В результате полномасштабного вторжения рф в Украине пострадало по меньшей мере 917 детей: погибли – 324, ранены – 593. Об этом сообщил Офис Генпрокурора, информирует УНН.
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"Более 917 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации. По состоянию на утро 23 июня 2022 года официальное число детей–жертв за сутки не изменилось – 324. Возросло количество раненых – 593", – говорится в сообщении.
Детали
Как отметили, эти цифры неокончательные, потому что идет работа по установлению пострадавших и погибших в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 308, Харьковской – 175, Киевской – 116, Черниговской – 68, Луганской – 54, Херсонской – 52, Николаевской – 48, Запорожской –31, Сумской – 17.
Добавим
Бомбардировками и обстрелами армия рф повредила 2056 учебных заведений, из них 212 разрушены полностью.
Напомним
В плену российских оккупантов находятся более 100 женщин и более 1,5 тысяч гражданских. Более 2 тысяч детей-сирот вывезли принудительно.