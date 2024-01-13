Внаслідок ворожої атаки є влучання у Дніпрі: без постраждалих

Сьогодні під час ворожої атаки є влучання у Дніпрі. Обійшлось без постраждалих. Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак, пише УНН.

Маємо прильоти у Дніпрі. Яких збитків завдали удари, зараз уточнюємо. Та найголовніше завжди – люди. На щастя, всі цілі. Минулося - написав Лисак у Telegram.

Він зазначив, що робота українських оборонців неба допомогла уникнути більших наслідків.

Також повідомив що неспокійно й на Нікопольщині. "Агресор не вгамовується, знову б'є по району", - вказав голова ОВА.

Доповнення

Сьогодні під час ворожої атаки сили протиповітряної оборони збили дві російські ракети у небі над Криворізьким районом Дніпропетровської області.

Раніше УНН повідомляв, що з пʼятої ранку в Дніпропетровській області області декілька разів було гучно.

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