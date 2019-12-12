Внаслідок тропічного циклону у Сомалі тисячі людей залишились без домівок
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Щонайменше шестеро людей загинули й тисячі стали вимушеними переселенцями унаслідок злив, паводків та сильних вітрів, що вирують у Сомалі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.
“Влада підрахувала, що 5400 домогосподарств (32400 осіб) втратили засоби до існування, 800 домогосподарств (4800 осіб) були змушені покинути свої домівки й шестеро людей загинули”, - розповіли в Офісі ООН з координації гуманітарних питань (ОКГП).
Зазначається, що природні катаклізми стали наслідком тропічного урагану Паван, який з кінця минулого тижня вирує на півночі Сомалі.
В ООН розповіли, що негода знищила ферми, дороги та іншу інфраструктуру. “Відповідно до ОКГП, постраждалі потребують допомоги із продуктами харчування, питною водою, притулком й іншими речима, зокрема москітними сітками, дитячим одягом й гігієнічними наборами.
Ураган у Сомалі пішов на спад, але дощі ще деякий час триватимуть.
Нагадаємо, у Сомалі напали на готель, є загиблі.