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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 6966 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 103515 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 75753 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 103541 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 116215 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 146527 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 147376 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140247 просмотра

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5 марта, 15:49 • 183568 просмотра

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Вследствие тропического циклона в Сомали тысячи людей остались без крова

Вследствие тропического циклона в Сомали тысячи людей остались без крова

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 декабря. УНН. По меньшей мере шесть человек погибли и тысячи стали вынужденными переселенцами вследствие ливней, наводнений и сильных ветров, бушующих в Сомали. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.

"Власти подсчитали, что 5400 домохозяйств (32400 человек) потеряли средства к существованию, 800 домохозяйств (4800 человек) были вынуждены покинуть свои дома и шесть человек погибли", - рассказали в Офисе ООН по координации гуманитарных вопросов (ОКГП).

Отмечается, что природные катаклизмы стали следствием тропического урагана Паван, который с конца прошлой недели бушует на севере Сомали.

В ООН рассказали, что непогода уничтожила фермы, дороги и другую инфраструктуру. "Согласно ОКГП, пострадавшие нуждаются в помощи с продуктами питания, питьевой водой, убежищем и другими вещами, в частности москитными сетками, детской одеждой и гигиеническими наборами.

Ураган в Сомали пошел на спад, но дожди еще некоторое время продолжатся.

Напомним, в Сомали напали на отель, есть погибшие.

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