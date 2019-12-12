Вследствие тропического циклона в Сомали тысячи людей остались без крова
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. По меньшей мере шесть человек погибли и тысячи стали вынужденными переселенцами вследствие ливней, наводнений и сильных ветров, бушующих в Сомали. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.
"Власти подсчитали, что 5400 домохозяйств (32400 человек) потеряли средства к существованию, 800 домохозяйств (4800 человек) были вынуждены покинуть свои дома и шесть человек погибли", - рассказали в Офисе ООН по координации гуманитарных вопросов (ОКГП).
Отмечается, что природные катаклизмы стали следствием тропического урагана Паван, который с конца прошлой недели бушует на севере Сомали.
В ООН рассказали, что непогода уничтожила фермы, дороги и другую инфраструктуру. "Согласно ОКГП, пострадавшие нуждаются в помощи с продуктами питания, питьевой водой, убежищем и другими вещами, в частности москитными сетками, детской одеждой и гигиеническими наборами.
Ураган в Сомали пошел на спад, но дожди еще некоторое время продолжатся.
Напомним, в Сомали напали на отель, есть погибшие.