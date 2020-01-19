Внаслідок стрілянини біля військової бази на Гаваях загинули двоє поліцейських
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Щонайменше, двоє правоохоронців загинули внаслідок стрілянини, яку відкрив невідомий в житловому районі поблизу військової бази в Гонолулу (США, штат Гаваї). Про це повідомляє УНН з посиланням на телеканал Fox News.
"Поліціянти прибули на місце стрілянини поблизу військової бази Diamond Head, де виявили чоловіка з вогнепальною зброєю. Він потім відкрив вогонь, поранивши двох офіцерів", - зазначає телеканал.
Місцеві ЗМІ повідомляють, що обидва правоохоронці загинули внаслідок отриманих поранень.
За попередньою інформацією, озброєним нападником міг бути чоловік, якого виселили з будинку в неділю вранці. Він наніс колоту рану господарці помешкання й вийшов на вулицю зі зброєю. Будинок, де він проживав до цього, загорівся.
Зараз проводяться пошуки нападника.
Нагадаємо, двоє людей, які отримали поранення під час стрілянини на верфі на території бази ВМС США Перл-Харбор, загинули.