В результате стрельбы возле военной базы на Гавайях погибли двое полицейских
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. По меньшей мере, двое полицейских погибли в результате стрельбы, которую открыл неизвестный в жилом районе вблизи военной базы в Гонолулу (США, штат Гавайи). Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал Fox News.
"Полицейские прибыли на место стрельбы вблизи военной базы Diamond Head, где обнаружили мужчину с огнестрельным оружием. Он затем открыл огонь, ранив двух офицеров", - отмечает телеканал.
Местные СМИ сообщают, что оба правоохранители погибли в результате полученных ранений.
По предварительной информации, вооруженным нападающим мог быть человек, которого выселили из дома в воскресенье утром. Он нанес колотую рану хозяйке квартиры и вышел на улицу с оружием. Дом, где он проживал до этого, загорелся.
Сейчас проводятся поиски нападающего.
Напомним, два человека, которые получили ранения во время стрельбы на верфи на территории базы ВМС США Перл-Харбор, погибли.