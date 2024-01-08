Внаслідок ранкового удару рф по Харкову постраждали двоє людей - мер
Київ • УНН
За словами мера Харкова Ігоря Терехова, в результаті ранкового ракетного обстрілу російськими військами Харкова двоє людей постраждали
У Харкові внаслідок ранкового ворожого ракетного удару постраждали двоє людей, повідомив мер міста Ігор Терехов в ефірі телемарафону, пише УНН.
Сьогодні зранку було 4 вибухи по місту Харкову. (...) На жаль, ми маємо сьогодні зранку двох людей, які постраждали від обстрілів російського агресора
З його слів, є руйнування будівлі освітнього закладу та інші.
Армія рф вранці атакувала ракетами 4 регіони: є загиблий та поранені - МВС 08.01.24, 09:48 • 35443 перегляди