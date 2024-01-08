Внаслідок ранкового удару рф по Харкову постраждали двоє людей - мер

У Харкові внаслідок ранкового ворожого ракетного удару постраждали двоє людей, повідомив мер міста Ігор Терехов в ефірі телемарафону, пише УНН.

Сьогодні зранку було 4 вибухи по місту Харкову. (...) На жаль, ми маємо сьогодні зранку двох людей, які постраждали від обстрілів російського агресора - сказав Терехов.

З його слів, є руйнування будівлі освітнього закладу та інші.

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