В результате утреннего удара рф по Харькову пострадали два человека - мэр
Киев • УНН
По словам мэра Харькова Игоря Терехова, в результате утреннего ракетного обстрела российскими войсками Харькова два человека пострадали
В Харькове в результате утреннего вражеского ракетного удара пострадали два человека, сообщил мэр города Игорь Терехов в эфире телемарафона, пишет УНН.
Сегодня утром было 4 взрыва по городу Харькову (...) К сожалению, мы имеем сегодня утром двух человек, пострадавших от обстрелов российского агрессора
По его словам, есть разрушение здания образовательного учреждения и другие.
Армия рф утром атаковала ракетами 4 региона: есть погибший и раненые - МВД08 январь 2024, 07:48 • 31378 просмотров
В результате утреннего удара рф по Харькову пострадали два человека - мэр
По словам мэра Харькова Игоря Терехова, в результате утреннего ракетного обстрела российскими войсками Харькова два человека пострадали.
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