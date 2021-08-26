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Внаслідок повені у Венесуелі загинули щонайменше 20 людей

Внаслідок повені у Венесуелі загинули щонайменше 20 людей

Київ • УНН

 • 16755 перегляди

КИЇВ. 26 серпня. УНН. Через потужну повінь у Венесуелі загинуло щонайменше 20 осіб, ще 17 вважають зниклими безвісти, було оголошено про надзвичайний стан. Про це УНН повідомляє з посиланням на Reuters.

Деталі

Як повідомляється, повінь почалася через сильні дощі, які спричинили розлив річок. Найбільше постраждав західний штат Меріда. Губернатор штату Рамон Гевара раніше заявив, що 17 людей зникло безвісти, понад 1200 будинків були зруйновані внаслідок повені. Також відомо, що у деяких містах через негоду припинено енергопостачання.

На зображеннях, що опубліковані в соціальних мережах, видно, як будівлі і підприємства залиті брудом.

За словами Рамона Гевари, у кількох містах у постраждалій зоні, включаючи Товар, Байладорес та Санта-Крус-де-Мора, немає електрики, так як паводок пошкодив трансформатори.

Також відомо, що через повінь постраждали щонайменше 54 тисячі венесуельців у 87 муніципалітетах, а президент Ніколас Мадуро заявив про введення режиму надзвичайного стану терміном на 90 днів в п’яти штатах країни: Апуре, Болівар, Яракуй, Зулія та Меріда.

Додамо

На даний момент до ліквідації наслідків повені влада направила 80 пожежних і 60 співробітників служби цивільного захисту.

Нагадаємо

У американському штаті Теннесі внаслідок повені загинули 22 людини, десятки людей досі вважаються безвісти зниклими.

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