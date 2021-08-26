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В результате наводнения в Венесуэле погибли по меньшей мере 20 человек

В результате наводнения в Венесуэле погибли по меньшей мере 20 человек

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 августа. УНН. Из-за мощного наводнения в Венесуэле погибли по меньшей мере 20 человек, еще 17 числятся пропавшими без вести, было объявлено чрезвычайное положение. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Reuters.

Детали

Как сообщается, наводнение началось за сильных дождей, которые вызвали разлив рек. Больше всего пострадал западный штат Мерида. Губернатор штата Рамон Гевара ранее заявил, что 17 человек пропали без вести, более 1200 домов были разрушены в результате наводнения. Также известно, что в некоторых городах из-за непогоды прекращено энергоснабжение.

На изображениях, опубликованных в социальных сетях, видно, как здания и предприятия залиты грязью.

По словам Рамона Гевары, в нескольких городах в пострадавшей зоне, включая Продукт, Байладорес и Санта-Крус-де-Мора, нет электричества, так как паводок повредил трансформаторы.

Также известно, что из-за наводнения пострадали по меньшей мере 54 тысячи венесуэльцев в 87 муниципалитетах, а президент Николас Мадуро заявил о введении режима чрезвычайного положения сроком на 90 дней в пяти штатах страны: Апуре, Боливар, Яракуй, Зулия и Мерида.

Добавим

На данный момент в ликвидации последствий наводнения власти направили 80 пожарных и 60 сотрудников службы гражданской защиты.

Напомним

В американском штате Теннеси в результате наводнения погибли 22 человека, десятки людей до сих пор считаются без вести пропавшими.

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