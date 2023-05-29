Внаслідок обстрілу одного з районів Дніпропетровщини загинула 51-річна жінка, 10 людей госпіталізували
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Сьогодні, 29 травня, внаслідок обстрілу Синельниківського району Дніпропетровської області загинула 51-річна жінка, десятеро людей госпіталізували, до цього числа виходить і дитина, 11-річний хлопчик. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.
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За словами Лисака, через обстріли російськими окупантами Синельниківського району загинула 51-річна жінка. Ще десятеро людей госпіталізовані. З-поміж них і 11-річний хлопчик.
"Троє – "важкі". Решта – у стані середньої тяжкості. У людей вогнепальні поранення, переломи, рублені рани та черепно-мозкові травми. Більшість постраждалих "швидкі" доправили до лікарень Запорізької області", - додав глава Дніпропетровської ОВА.
Нагадаємо
По селищу Ківшарівка Харківської області 29 травня російські війська, попередньо, випустили керовану авіабомбу ФАБ-250, травмовано семеро мирних жителів, серед них неповнолітній.
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