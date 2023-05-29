В результате обстрела одного из районов Днепропетровщины погибла 51-летняя женщина, 10 человек госпитализированы
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Сегодня, 29 мая, в результате обстрела Синельниковского района Днепропетровской области погибла 51-летняя женщина, десять человек госпитализировали, в это число входит и ребенок, 11-летний мальчик. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, пишет УНН.
Детали
По словам Лысака, из-за обстрелов российскими оккупантами Синельниковского района погибла 51-летняя женщина. Еще десять человек госпитализированы. Среди них и 11-летний мальчик.
"Трое – "тяжелые". Остальные – в состоянии средней тяжести. У людей огнестрельные ранения, переломы, рубленые раны и черепно-мозговые травмы. Большинство пострадавших "скорые" доставили в больницы Запорожской области", - добавил глава Днепропетровской ОГА.
Напомним
По поселку Ковшаровка Харьковской области 29 мая российские войска, предварительно, выпустили управляемую авиабомбу ФАБ-250, травмированы семеро мирных жителей, среди них несовершеннолетний.
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