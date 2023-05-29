В результате обстрела одного из районов Днепропетровщины погибла 51-летняя женщина, 10 человек госпитализированы

Детали

По словам Лысака, из-за обстрелов российскими оккупантами Синельниковского района погибла 51-летняя женщина. Еще десять человек госпитализированы. Среди них и 11-летний мальчик.

"Трое – "тяжелые". Остальные – в состоянии средней тяжести. У людей огнестрельные ранения, переломы, рубленые раны и черепно-мозговые травмы. Большинство пострадавших "скорые" доставили в больницы Запорожской области", - добавил глава Днепропетровской ОГА.

Напомним

По поселку Ковшаровка Харьковской области 29 мая российские войска, предварительно, выпустили управляемую авиабомбу ФАБ-250, травмированы семеро мирных жителей, среди них несовершеннолетний.

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