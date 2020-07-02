Внаслідок обстрілу на Донбасі поранено військового

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КИЇВ. 30 червня. УНН. Поблизу населеного пункту Невельське зі стрілецької зброї було поранено українського військовослужбовця. Про це йдеться на сторінці в Facebook Операції об’єднаних сил, передає УНН.

“Сьогодні, 2 липня, російсько-окупаційні війська вкотре порушили режим припинення вогню та обстріляли позиції Об’єднаних сил. Поблизу населеного пункту Невельське зі стрілецької зброї було поранено українського військовослужбовця. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу”, - йдеться у повідомленні.

Вказано, що злочинні дії ворога не залишилися безкарними.

“Підрозділи Об’єднаних сил, використовуючи наявні вогневі засоби, дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються”, - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, бойовики два рази обстріляли українські позиції.

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