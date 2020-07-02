В результате обстрела на Донбассе ранен военный
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июня. УНН. Вблизи населенного пункта Невельское из стрелкового оружия был ранен украинский военнослужащий. Об этом говорится на странице в Facebook Операции объединенных сил, передает УНН.
"Сегодня, 2 июля, российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции Объединенных сил. Вблизи населенного пункта Невельское из стрелкового оружия был ранен украинский военнослужащий. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.
Указано, что преступные действия врага не остались безнаказанными.
"Подразделения Объединенных сил, используя имеющиеся огневые средства, дали вооруженным формированием Российской Федерации адекватный ответ. Потери противника уточняются", - указано в сообщении.
Напомним, боевики два раза обстреляли украинские позиции.