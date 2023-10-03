Внаслідок авіаудару рф по Херсонщині одна людина загинула, ще четверо отримали поранення

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«Внаслідок російського обстрілу Антонівки постраждали пʼятеро людей. Смертельні поранення отримав 69-річний чоловік, який на момент ворожого удару знаходився у гаражі», - написав Прокудін у Telegram.

За його словами, поранення отримали троє жінок, 48, 28 та 65 років, а також 63-річний чоловік. Усім потерпілим медичну допомогу надали на місці.

Нагадаємо

Сьогодні вдень російські війська завдали авіаудар по Антонівці. З ранку ворог б'є по Херсону.