В результате авиаудара рф по Херсонщине один человек погиб, еще четверо получили ранения
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. Пять человек пострадали из-за авиаудара российских войск по Антоновке в Херсонской области. Один из них получил ранения несовместимые с жизнью, сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.
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«В результате российского обстрела Антоновки пострадали пять человек. Смертельные ранения получил 69-летний мужчина, который на момент вражеского удара находился в гараже», - написал Прокудин в Telegram.
По его словам, ранения получили трое женщин, 48, 28 и 65 лет, а также 63-летний мужчина. Всем пострадавшим медицинскую помощь оказали на месте.
Напомним
Сегодня днем российские войска нанесли авиаудар по Антоновке. С утра враг бьет по Херсону.