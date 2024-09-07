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Внаслідок авіаудару рф на Харківщині стало декілька пожеж: рятувальники показали наслідки

Київ • УНН

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Внаслідок російського авіаудару по Харкову та передмістю зафіксовано руйнування та пожежі. У селищі Мала Данилівка постраждало 5 осіб, зруйновано 1 житловий будинок, понад 10 осель пошкоджено.

Внаслідок останнього російського авіаудару по Харкову є руйнування в місті. Також у передмісті Харкова постраждало п'ять осіб. Про це заявили в ДСНС, передає УНН.

Деталі

Надзвичайники відзначили, що у Салтівському районі міста Харкова на території приватного підприємства горіла складська будівля на площі 50 м кв. та трава на площі 250 м кв. Пошкоджено 8 легкових автомобілів.

Окрім того, у Індустріальному районі міста Харкова горіла трава на площі 200 м кв.

У селищі Мала Данилівка горів житловий будинок на площі 150 м кв. Також зруйновано 1 житловий будинок, ще понад 10 осель пошкоджено. За попередніми даними постраждало 5 осіб

- підсумували в ДСНС. 

Нагадаємо

Вдень, 7 вересня, війська рф вдарили по Харкову та околицях міста. За словами міського голови Ігора Терехова, є влучання в Індустріальному та Салтівському районах. 

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

СуспільствоВійна

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