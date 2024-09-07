Внаслідок авіаудару рф на Харківщині стало декілька пожеж: рятувальники показали наслідки
Київ • УНН
Внаслідок російського авіаудару по Харкову та передмістю зафіксовано руйнування та пожежі. У селищі Мала Данилівка постраждало 5 осіб, зруйновано 1 житловий будинок, понад 10 осель пошкоджено.
Внаслідок останнього російського авіаудару по Харкову є руйнування в місті. Також у передмісті Харкова постраждало п'ять осіб. Про це заявили в ДСНС, передає УНН.
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Надзвичайники відзначили, що у Салтівському районі міста Харкова на території приватного підприємства горіла складська будівля на площі 50 м кв. та трава на площі 250 м кв. Пошкоджено 8 легкових автомобілів.
Окрім того, у Індустріальному районі міста Харкова горіла трава на площі 200 м кв.
У селищі Мала Данилівка горів житловий будинок на площі 150 м кв. Також зруйновано 1 житловий будинок, ще понад 10 осель пошкоджено. За попередніми даними постраждало 5 осіб
Нагадаємо
Вдень, 7 вересня, війська рф вдарили по Харкову та околицях міста. За словами міського голови Ігора Терехова, є влучання в Індустріальному та Салтівському районах.