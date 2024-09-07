В результате авиаудара рф на Харьковщине стало несколько пожаров: спасатели показали последствия
Киев • УНН
В результате российского авиаудара по Харькову и пригороду зафиксированы разрушения и пожары. В поселке Малая Даниловка пострадали 5 человек, разрушен 1 жилой дом, более 10 домов повреждены.
В результате последнего российского авиаудара по Харькову есть разрушения в городе. Также в пригороде Харькова пострадало пять человек. Об этом заявили в ГСЧС, передает УНН.
Детали
Чрезвычайники отметили, что в Салтовском районе города Харькова на территории частного предприятия горело складское здание на площади 50 м кв. и трава на площади 250 м кв. Повреждено 8 легковых автомобилей.
Кроме того, в Индустриальном районе города Харькова горела трава на площади 200 м кв.
В поселке Малая Даниловка горел жилой дом на площади 150 м кв. Также разрушен 1 жилой дом, еще более 10 домов повреждены. По предварительным данным пострадали 5 человек
Напомним
Днем, 7 сентября, войска рф ударили по Харькову и окрестностям города. По словам городского головы Игоря Терехова, есть попадания в Индустриальном и Салтовском районах.