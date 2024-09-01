ВМС: ворожі кораблі відсутні в Чорному та Азовському морях
Київ • УНН
Станом на 1 вересня 2024 року в Чорному та Азовському морях немає ворожих кораблів. У Середземному морі перебувають два кораблі РФ, один з яких несе крилаті ракети "Калібр".
Станом на 06:00 1 вересня 2024 року, в Чорному та Азовському морях ворожі кораблі відсутні, повідомляє ВМС України, передає УНН.
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У Середземному морі наразі перебувають два ворожі кораблі, один із яких є носієм крилатих ракет "Калібр" із загальним залпом до восьми ракет.
Протягом доби в інтересах росії прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря — 2 судна, жодне з них не продовжило рух у напрямку Босфору;
- до Азовського моря — 3 судна, з них 1 рухалося з протоки Босфор.
Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS) на своїх суднах, що ускладнює їх відстеження та підвищує ризики для безпеки на морі.
Носіїв крилатих ракет у Чорному та Азовському морях не спостерігається - ВМС31.08.24, 18:21 • 79053 перегляди