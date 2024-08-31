Носіїв крилатих ракет у Чорному та Азовському морях не спостерігається - ВМС
Київ • УНН
ВМС України повідомляють про відсутність кораблів-носіїв крилатих ракет у Чорному та Азовському морях. Зранку один з таких носіїв повернувся до бази в Новоросійську, інші російські кораблі також перебувають там.
Наразі в Чорному та Азовському морях не зафіксовано жодних кораблів-носіїв крилатих ракет. Зранку один з таких носіїв повернувся до бази у Новоросійську.
Про це розповів речник ВМС Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону, передає УНН.
Зранку носій крилатих ракет увійшов до пункту базування у Новоросійську. Жодних кораблів і Чорному та Азовському морях не спостерігається
Нагадаємо
Речник ВМС ЗСУ повідомив, що вже тиждень у Чорному морі немає жодного російського корабля. Всі бойові одиниці рф залишаються в пункті базування "новоросійськ".