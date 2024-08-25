Фактично тиждень, як немає жодного корабля рф в акваторії Чорного моря - ВМС
Київ • УНН
Речник ВМС ЗСУ повідомив, що вже тиждень у Чорному морі немає жодного російського корабля. Всі бойові одиниці рф залишаються в пункті базування "новоросійськ".
Сьогодні, 25 серпня фактично вже тиждень, як немає жодного корабля рф в акваторії Чорного моря. Про це заявив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
Сьогодні фактично вже тиждень, як немає жодного корабля в акваторії Чорного моря. В акваторії Азовського моря цей термін ще більший. Тобто ми можемо констатувати, що ми фактично провели вже сьому добу без російських кораблів в Чорному морі,
Він зазначив, що така відсутність присутності звісно пов’язана з побоюванням втрат в першу чергу.
Інше питання, чому вони припинили саме в такий спосіб вести охорону пункту базування, як раніше за рахунок підводного човна. Я думаю, що цю інформацію ми згодом зможемо дізнатися. Може, це технічне обслуговування, внутрішні рішення, але сам факт залишається саме таким, що всі бойові одиниці залишаються в пункті базування "новоросійськ,
Доповнення
Плетенчук повідомляв раніше, що більша частина звільненої від присутності росіян акваторії Чорного моря залишається "сірою зоною" поки що.