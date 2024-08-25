Фактично тиждень, як немає жодного корабля рф в акваторії Чорного моря - ВМС

Сьогодні, 25 серпня фактично вже тиждень, як немає жодного корабля рф в акваторії Чорного моря. Про це заявив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Сьогодні фактично вже тиждень, як немає жодного корабля в акваторії Чорного моря. В акваторії Азовського моря цей термін ще більший. Тобто ми можемо констатувати, що ми фактично провели вже сьому добу без російських кораблів в Чорному морі,

Він зазначив, що така відсутність присутності звісно пов’язана з побоюванням втрат в першу чергу.

Інше питання, чому вони припинили саме в такий спосіб вести охорону пункту базування, як раніше за рахунок підводного човна. Я думаю, що цю інформацію ми згодом зможемо дізнатися. Може, це технічне обслуговування, внутрішні рішення, але сам факт залишається саме таким, що всі бойові одиниці залишаються в пункті базування "новоросійськ,