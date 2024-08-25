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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Фактически неделю, как нет ни одного корабля рф в акватории Черного моря - ВМС

Фактически неделю, как нет ни одного корабля рф в акватории Черного моря - ВМС

Киев  •  УНН

25 августа 2024, 07:57  •  11993 просмотра

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Представитель ВМС ВСУ сообщил, что уже неделю в Черном море нет ни одного российского корабля. Все боевые единицы рф остаются в пункте базирования "новороссийск".

Сегодня, 25 августа фактически уже неделю, как нет ни одного корабля рф в акватории Черного моря. Об этом заявил представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Сегодня фактически уже неделю, как нет ни одного корабля в акватории Черного моря. В акватории Азовского моря этот срок еще больше. То есть мы можем констатировать, что мы фактически провели уже седьмые сутки без российских кораблей в Черном море,

- рассказал Плетенчук.

Он отметил, что такое отсутствие присутствия конечно связано с опасением потерь в первую очередь.

Другой вопрос, почему они прекратили именно таким образом вести охрану пункта базирования, как раньше за счет подводной лодки. Я думаю, что эту информацию мы со временем сможем узнать. Может, это техническое обслуживание, внутренние решения, но сам факт остается именно таким, что все боевые единицы остаются в пункте базирования "новороссийск",

- сказал Плетенчук.

Дополнение

Плетенчук сообщал ранее, что большая часть освобожденной от присутствия россиян акватории Черного моря остается "серой зоной" пока что.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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