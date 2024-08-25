Фактически неделю, как нет ни одного корабля рф в акватории Черного моря - ВМС

Сегодня, 25 августа фактически уже неделю, как нет ни одного корабля рф в акватории Черного моря. Об этом заявил представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Сегодня фактически уже неделю, как нет ни одного корабля в акватории Черного моря. В акватории Азовского моря этот срок еще больше. То есть мы можем констатировать, что мы фактически провели уже седьмые сутки без российских кораблей в Черном море, - рассказал Плетенчук.

Он отметил, что такое отсутствие присутствия конечно связано с опасением потерь в первую очередь.

Другой вопрос, почему они прекратили именно таким образом вести охрану пункта базирования, как раньше за счет подводной лодки. Я думаю, что эту информацию мы со временем сможем узнать. Может, это техническое обслуживание, внутренние решения, но сам факт остается именно таким, что все боевые единицы остаются в пункте базирования "новороссийск", - сказал Плетенчук.

Дополнение

Плетенчук сообщал ранее, что большая часть освобожденной от присутствия россиян акватории Черного моря остается "серой зоной" пока что.