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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Носителей крылатых ракет в Черном и Азовском морях не наблюдается - ВМС

Носителей крылатых ракет в Черном и Азовском морях не наблюдается - ВМС

Киев  •  УНН

31 августа 2024, 15:21  •  7722 просмотра

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ВМС Украины сообщают об отсутствии кораблей-носителей крылатых ракет в Черном и Азовском морях. Утром один из таких носителей вернулся на базу в Новороссийске, другие российские корабли также находятся там.

Сейчас в Черном и Азовском морях не зафиксировано никаких кораблей-носителей крылатых ракет. Утром один из таких носителей вернулся на базу в Новороссийске.

Об этом рассказал спикер ВМС Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, передает УНН.

Утром носитель крылатых ракет вошел в пункт базирования в Новороссийске. Никаких кораблей в Черном и Азовском морях не наблюдается

- говорит Плетенчук.

Напомним 

Представитель ВМС ВСУ сообщил, что уже неделю в Черном море нет ни одного российского корабля. Все боевые единицы рф остаются в пункте базирования «новороссийск».

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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