Носителей крылатых ракет в Черном и Азовском морях не наблюдается - ВМС

Сейчас в Черном и Азовском морях не зафиксировано никаких кораблей-носителей крылатых ракет. Утром один из таких носителей вернулся на базу в Новороссийске.

Об этом рассказал спикер ВМС Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, передает УНН.

Утром носитель крылатых ракет вошел в пункт базирования в Новороссийске. Никаких кораблей в Черном и Азовском морях не наблюдается - говорит Плетенчук.

Напомним

Представитель ВМС ВСУ сообщил, что уже неделю в Черном море нет ни одного российского корабля. Все боевые единицы рф остаются в пункте базирования «новороссийск».