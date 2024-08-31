Носителей крылатых ракет в Черном и Азовском морях не наблюдается - ВМС
Киев • УНН
ВМС Украины сообщают об отсутствии кораблей-носителей крылатых ракет в Черном и Азовском морях. Утром один из таких носителей вернулся на базу в Новороссийске, другие российские корабли также находятся там.
Сейчас в Черном и Азовском морях не зафиксировано никаких кораблей-носителей крылатых ракет. Утром один из таких носителей вернулся на базу в Новороссийске.
Об этом рассказал спикер ВМС Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, передает УНН.
Утром носитель крылатых ракет вошел в пункт базирования в Новороссийске. Никаких кораблей в Черном и Азовском морях не наблюдается
Напомним
Представитель ВМС ВСУ сообщил, что уже неделю в Черном море нет ни одного российского корабля. Все боевые единицы рф остаются в пункте базирования «новороссийск».