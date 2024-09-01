Киев • УНН
По состоянию на 1 сентября 2024 года в Черном и Азовском морях нет вражеских кораблей. В Средиземном море находятся два корабля РФ, один из которых несет крылатые ракеты «Калибр».
По состоянию на 06:00 1 сентября 2024 года, в Черном и Азовском морях вражеские корабли отсутствуют, сообщает ВМС Украины, передает УНН.
Детали
В Средиземном море сейчас находятся два вражеских корабля, один из которых является носителем крылатых ракет «Калибр» с общим залпом до восьми ракет.
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Носіїв крилатих ракет у Чорному та Азовському морях не спостерігається - ВМС31 августа 2024, 15:21 • 76000 просмотров