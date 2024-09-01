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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина получила первый двойной подиум на Паралимпиаде-2024
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Украина получила девятую медаль на Паралимпиаде-2024
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Украина получила девятую медаль на Паралимпиаде-2024

Пловчиха Ирина Пойда завоевала серебро на Паралимпиаде-2024
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Украина получила первую медаль по легкой атлетике на Паралимпиаде-2024

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