По состоянию на 06:00 1 сентября 2024 года, в Черном и Азовском морях вражеские корабли отсутствуют, сообщает ВМС Украины, передает УНН.

Детали

В Средиземном море сейчас находятся два вражеских корабля, один из которых является носителем крылатых ракет «Калибр» с общим залпом до восьми ракет.

В течение суток в интересах России проход по Керченскому проливу осуществили:

в Черное море - 2 судна, ни одно из них не продолжило движение в направлении Босфора;

в Азовское море - 3 судна, из них 1 двигалось из пролива Босфор.

Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS) на своих судах, что затрудняет их отслеживание и повышает риски для безопасности на море.

Носіїв крилатих ракет у Чорному та Азовському морях не спостерігається - ВМС