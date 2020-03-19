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ВМС України випробували у морі нові катери типу “Кентавр”

ВМС України випробували у морі нові катери типу “Кентавр”

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 березня. УНН. У морі пройшли випробування нові катери типу “Кетавр” Військово-морських сил України. Про це повідомляє УНН із посиланням на Міноборони.

“Тривають ходові швартові випробування двох десантно-штурмових катерів типу „Кентавр“, збудованих в минулому році для потреб ВМС України. Цього тижня командування ВМС разом із суднобудівниками перевіряли вогневі можливості катерів”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що на цьому етапі ходових випробувань десантно-штурмові катери перевіряли стрільбу авіаційних реактивних систем залпового вогню з некерованою ракетою С-8.

“Для використання в морі установки були модифіковані, щоб дати змогу оператору утримувати ціль при хвилюванні моря. Не зважаючи на шторм в 2-3 бали, ракети вразили берегову ціль на відстані в декілька кілометрів”, — додається у повідомленні.

У Міноборони повідомляють, що завдяки водометам, броньовані десантно-штурмові катери, озброєні чотирма десятками ракет кожний, здатні розганятися до 30 вузлів, провівши дальній та ближній залпи, швидко наблизитись до берега та висадити штурмову групу кількістю до 36 чоловік.

“Такі характеристики цілком влаштовують Командування ВМС, а головне — є гідною відповіддю застарілим великим десантникам ЧФ РФ, які набагато повільніші та вже давно вичерпали свій ресурс”, — зауважується у повідомленні.

Перші два катери типу “Кентавр” встануть до лав військового флоту вже найближчим часом. Третій такий катер поки перебуває на стадії будівництва.

Нагадаємо, Військово-морські сили України планують отримати ще три катери класу Island у 2021 році.

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