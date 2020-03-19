ВМС Украины испытали в море новые катера типа "Кентавр"
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. В море прошли испытания новые катера типа "Кетавр" Военно-морских сил Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Минобороны.
"Продолжаются ходовые швартовые испытания двух десантно-штурмовых катеров типа "Кентавр", построенных в прошлом году для нужд ВМС Украины. На этой неделе командование ВМС вместе с судостроителями проверяли огневые возможности катеров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на этом этапе ходовых испытаний десантно-штурмовые катера проверяли стрельбу авиационных реактивных систем залпового огня с неуправляемой ракетой С-8.
"Для использования в море установки были модифицированы, чтобы дать возможность оператору удерживать цель при волнении моря. Несмотря на шторм в 2-3 балла, ракеты поразили береговую цель на расстоянии в несколько километров", - добавляется в сообщении.
В Минобороны сообщают, что благодаря водометам, бронированные десантно-штурмовые катера, вооруженные четырьмя десятками ракет каждый, способные разгоняться до 30 узлов, проведя дальний и ближний залпы, быстро приблизиться к берегу и высадить штурмовую группу в количестве до 36 человек.
"Такие характеристики вполне устраивают Командование ВМС, а главное - являются достойным ответом устаревшим большим десантникам ЧФ РФ, которые гораздо медленнее и уже давно исчерпали свой ресурс", - отмечается в сообщении.
Первые два катера типа "Кентавр" встанут в ряды военного флота в ближайшее время. Третий такой катер пока находится на стадии строительства.
Напомним, Военно-морские силы Украины планируют получить еще три катера класса Island в 2021 году.