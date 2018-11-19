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ВМС Аргентини опублікували фото затонулої у 2017 році субмарини San Juan

ВМС Аргентини опублікували фото затонулої у 2017 році субмарини San Juan

Київ • УНН

 • 13280 перегляди

КИЇВ. 19 листопада. УНН. Військово-морські сили Аргентини опублікували фотографії затонулого в 2017 році підводного човна San Juan, яку знайшли у суботу. Про це повідомляє УНН із посиланням на акаунт у Twitter ВМС країни.

ВМС відзначають, що підводний човен знайшли на глибині приблизно 900 метрів. На цій фотографії зображений житлової відсік, де знаходяться батареї, всі системи й устаткування, яке є у субмарини.

Згідно з повідомленням, на цих фотографіях “визначені інші частини підводного човна менших розмірів і форм, що збігаються з носової і кормової секціями”.

Conferencia #AraSanJuan: Asimismo, se identificaron otras partes del submarino de menores dimensiones y formas, coincidentes con la sección de proa, la popa y la vela. Para ver la conferencia ingresar a https://t.co/kqbfWHwN8p pic.twitter.com/p44WeQDK3z

— Armada Argentina (@Armada_Arg) 18 листопада 2018 р.

Як раніше інформував УНН, дизель-електрична субмарина San Juan, на борту якої у момент її виходу з аргентинського порту Ушуая перебували 44 члени екіпажу, перестала виходити на зв’язок 15 листопада 2017 року. 30 листопада ВМС оголосили про припинення операції із порятунку екіпажу, але пошуки самої субмарини були продовжені.

У суботу вночі ВМС Аргентини повідомили про виявлення субмарини компанією Ocean Infinity, яку найняв уряд Аргентини.

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