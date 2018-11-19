ВМС Аргентины опубликовали фото затонувшей в 2017 году подлодки San Juan
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Военно-морские силы Аргентины опубликовали фотографии затонувшей в 2017 году подводной лодки San Juan, которую нашли в субботу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на аккаунт в Twitter ВМС страны.
ВМС отмечают, что подводная лодка нашли на глубине примерно 900 метров. На этой фотографии изображен жилой отсек, где находятся батареи, все системы и оборудование, которое у субмарины.
Согласно сообщению, на этих фотографиях “определены другие части подводной лодки меньших размеров и форм, совпадающие с носовой и кормовой секциям”.
Conferencia #AraSanJuan : Asimismo, se identificaron otras partes del submarino de menores dimensiones y formas , coincidentes con la sección de proa, la popa y la vela. Para ver la conferencia ingresar a https://t.co/kqbfWHwN8p pic.twitter.com/p44WeQDK3z— Armada Argentina (@Armada_Arg) 18 ноября 2018
Как ранее информировал УНН, дизель-электрическая субмарина San Juan, на борту которой в момент её выхода из аргентинского порта Ушуайя находились 44 члена экипажа, перестала выходить на связь 15 ноября 2017 года. 30 ноября ВМС объявили о прекращении операции по спасению экипажа, но поиски самой субмарины были продолжены.
В субботу ночью ВМС Аргентины сообщили об обнаружении субмарины компанией Ocean Infinity, которую нанял правительство Аргентины.