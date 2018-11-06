Власники "євроблях" завтра обіцяють заблокувати центр Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Власники автомобілів на єврономерах завтра планують провести акцію протесту біля Верховної Ради України та заблокувати урядовий квартал, а також дорогу біля Міністерства інфраструктури на проспекті Перемоги. Про це йдеться у повідомленні організації “АвтоЄвроСила”, передає УНН.
За інформацією керівника цієї організації Олега Ярошевича, завтра акція на проспекті Перемоги біля Мінінфраструктури розпочнеться о 7:00 і завершиться близько 8:30. В цій акції візьмуть участь близько 300 автобусів та 50 вантажівок. При цьому, як зазначив Ярошенко, буде повністю перекрито проспект Перемоги
Потім відбудеться акція протесту власників автомобілів на єрономерах біля Верховної Ради.
“Вони перекриють урядовий квартал. Швидше за все, акція протесту тут буде цілий день, а може, і не один день. Планується, що в мітингу візьмуть участь від 10 до 30 тисяч машин. Однак скільки буде — подивимося”, — сказав він.
За словами Ярошевича, учасники протесту вимагатимуть від міністра інфраструктури Володимира Омеляна звільнити голову “Укртрансбезпеки” Михайла Ноняка і ухвалити з правками законопроекти № 8487 і 8488, які знижують акциз на розмитнення автомобілів.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Верховний Суд визначився щодо законності нерозмитнених власних "євроблях"
Нагадаємо, власники автомобілів на євро номерах вже не вперше перекривають центральну частину Києва з вимогою ухвалення необхідних змін стосовно зменшення податкового навантаження на ввезення іномарок в Україну.
Додамо, Верховна Рада планує знизити ставки акцизів на ввезення автомобілів. Парламентарі 260 голосами підтримали у першому читанні відповідний законопроект.
Законопроектом запропоновано встановити базові ставки акцизного податку для нового легкового транспортного засобу з бензиновим двигуном об’ємом 1000 куб. см у розмірі 50 євро за одиницю та для нового легкового транспортного засобу з дизельним двигуном об’ємом 1000 куб. см у розмірі 75 євро за одиницю.
Таким чином, передбачається суттєве зниження ставок акцизів на імпорт нових машин. Так пропонується, щоб ставка акцизів на імпорт нових авто обсягом 2 літра становитиме 100 євро. При цьому акциз на аналогічне 20-річне авто становитиме 2 тисячі євро.
Додамо, що голова комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний Депутат Ніна Южаніна повідомила, що парламент займеться розглядом питанням автомобілів на єврономерах у другому читанні, скоріше за все, у листопаді.