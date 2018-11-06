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Владельцы "евроблях" завтра обещают заблокировать центр Киева

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 ноября. УНН. Владельцы автомобилей на еврономерах завтра планируют провести акцию протеста возле Верховной Рады Украины и заблокировать правительственный квартал, а также дорогу у Министерства инфраструктуры на проспекте Победы. Об этом говорится в сообщении организации "АвтоЕвроСила", передает УНН.

По информации руководителя этой организации Олега Ярошевича, завтра акция на проспекте Победы у Мининфраструктуры начнется в 7:00 и завершится около 8:30. В этой акции примут участие около 300 автобусов и 50 грузовиков. При этом, как отметил Ярошенко, будет полностью перекрыт проспект Победы.

Затем состоится акция протеста владельцев автомобилей на ерономерах возле Верховной Рады.

"Они перекроют правительственный квартал. Скорее всего, акция протеста здесь будет целый день, а может, и не один день. Планируется, что в митинге примут участие от 10 до 30 000 машин. Однако сколько - посмотрим", - сказал он.

По словам Ярошевича, протестующие будут требовать от министра инфраструктуры Владимира Омеляна уволить главу "Укртрансбезопасности" Михаила Ноняка и принять с поправками законопроекты № 8487 и 8488, которые снижают акциз на растаможку автомобилей.

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Напомним, владельцы автомобилей на еврономерах уже не первый раз перекрывают центральную часть Киева с требованием принятия необходимых изменений относительно уменьшения налоговой нагрузки на ввоз иномарок в Украину.

Добавим, Верховная Рада планирует снизить ставки акцизов на ввоз автомобилей. Парламентарии 260 голосами поддержали в первом чтении соответствующий законопроект.

Законопроектом предлагается установить базовые ставки акцизного налога для нового легкового транспортного средства с бензиновым двигателем объемом 1000 куб. см в размере 50 евро за единицу и для нового легкового транспортного средства с дизельным двигателем объемом 1000 куб. см в размере 75 евро за единицу.

Таким образом, предполагается существенное снижение ставок акцизов на импорт новых машин. Так предлагается, чтобы ставка акцизов на импорт новых авто объемом 2 литра составит 100 евро. При этом акциз на аналогичное 20-летнее авто составит 2000 евро.

Добавим, что председатель комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики, народный депутат Нина Южанина сообщила, что парламент займется рассмотрением вопроса автомобилей на еврономерах во втором чтении, скорее всего, в ноябре.

Украинские Национальные Новости

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