Влада США вивчить, як С-400 в Туреччині можуть вплинути на американські ЗРС і авіацію
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Адміністрація США протягом трьох місяців підготує і представить Конгресу доповідь з приводу того, як закупівля Туреччиною російських зенітних ракетних систем С-400 може вплинути на застосування Анкарою американських зенітних ракетних систем (ЗРС), трьох видів вертольотів і двох видів винищувачів. Відповідне положення міститься в оборонному бюджеті на 2019 фінансовий рік, який в понеділок був підписаний президентом США Дональдом Трампом, повідомляє УНН.
Міністру оборони і держсекретареві США пропонується в цьому звіті окреслити те, як застосування систем С-400 може торкнутися операції турецьких ЗС і спільні з її союзниками операції із застосуванням ЗРС Patriot, вертольотів CH-147F Chinook, AH-64, UH-60 Black Hawk, а також винищувачів F-16 Fighting Falcon і F-35 Lightning II. Що може за цим послідувати, в документі не йдеться, однак владі США вже наказано призупинити поставки Анкарі винищувачів F-35 до тих пір, поки не буде готова дана доповідь.
Як повідомляв УНН, Конгрес США заморозив поставки малопомітних винищувачів-бомбардувальників F-35 для Туреччини через закупівлю Анкарою російських зенітних ракетних комплексів C-400.