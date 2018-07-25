Конгрес США заморозив поставки Туреччини F-35 через закупівель C-400
Київ • УНН
КИЇВ. 25 липня. УНН. Конгрес США заморозив поставки малопомітних винищувачів-бомбардувальників F-35 для Туреччини через закупівель Анкарою російських зенітних ракетних комплексів C-400. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Washington Times.
За даними видання, це рішення було схвалено в обох палатах конгресу США.
Як зазначається, відповідні поправки були внесені в останній варіант оборонного бюджету Сполучених Штатів на 2019 рік.
При цьому остаточне рішення, які потрібні для скасування поставок Туреччини F-35, буде прийнято після звіту міноборони США.
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Нагадаємо, палата представників Конгресу США 25 травня ухвалила законопроект про бюджет Пентагону на 2019 фінансовий рік. Він позбавляє міністра оборони можливості схвалити поставку Туреччини американського озброєння без надання спеціальної доповіді, яка стосується покупки Анкарою російських зенітних ракетних комплексів С-400. Туреччина заявляла про намір закупити більше 100 винищувачів F-35A. Пропонована американськими законодавцями міра може серйозно перешкодити цим контрактам.
У свою чергу очільник зовнішньополітичного відомства Туреччини Мевлют Чавушоглу та офіційний представник МЗС Туреччини Хамі Аксой заявили 25 травня, що країна може вжити заходів проти США, якщо Вашингтон відмовиться поставити Анкарі F-35.