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Конгресс США заморозил поставки Турции F-35 из-за закупок российских C-400

Конгресс США заморозил поставки Турции F-35 из-за закупок российских C-400

Киев  •  УНН

 • 12094 просмотра

КИЕВ. 25 июля. УНН. Конгресс США заморозил поставки малозаметных истребителей-бомбардировщиков F-35 для Турции через закупок Анкарой российских зенитных ракетных комплексов C-400. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Washington Times.

По данным издания, это решение было принято в обеих палатах конгресса США.

Как отмечается, соответствующие поправки были внесены в последний вариант оборонного бюджета США на 2019 год.

При этом окончательное решение, касательно отмены поставок Турции F-35, будет принято после отчета минобороны США.

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Напомним, палата представителей Конгресса США 25 мая приняла законопроект о бюджете Пентагона на 2019 финансовый год. Он лишает министра обороны возможности принять поставку Турции американского вооружения без предоставления специального доклада, который касается покупки Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400. Турция заявляла о намерении закупить более 100 истребителей F-35A. Предлагаемая американскими законодателями мера может серьезно помешать этим контрактам.

В свою очередь глава внешнеполитического ведомства Турции Мевлют Чавушоглу и официальный представитель МИД Турции Хами Аксой заявили 25 мая, что страна может принять меры против США, если Вашингтон откажется поставить Анкаре F-35.

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