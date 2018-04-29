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У Туреччині заявляють, що закуплять російські ЗРК с-400 попри застереження США

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 квітня. УНН. Туреччина відкинула застереження з боку США щодо придбання в Росії систем протиповітряної оборони С-400. Як повідомляє "Радіо Свобода", про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, передає УНН.

У Туреччині заявляють, що закуплять російські ЗРК с-400 попри застереження США

За його словами, Росія "прискорює процес" із постачанням ракетних систем на прохання Анкари.

"Ми завершили процес із С-400. Це завершена угода… А підхід "запровадимо санкції, якщо ви купите" на Туреччину не діє. Туреччина цього не приймає", – сказав він.

Водночас Чавушоглу заявив, що Туреччина готова придбати іншу зброю від членів НАТО.

Нагадаємо, напередодні державний секретар США Майк Помпео застеріг свого турецького колегу від придбання російських ракетних систем, висловивши серйозне занепокоєння намірами Анкари. Він допустив запровадження санкцій проти Туреччини через це.

Туреччина підписала угоду з Росією про купівлю російських систем протиповітряної оборони С-400 у вересні 2017 року. Домовленості викликали занепокоєння на Заході, оскільки Туреччина є членом НАТО, а системи протиповітряної зброї не можуть бути інтегровані в оборонну систему Альянсу. Крім того, наміри Туреччини придбати російські С-400 у деяких західних столицях розглядають як образу НАТО на тлі загострення відносин із Росією через її роль у війнах на сході України і в Сирії.

Росія заявляє, що її зенітно-ракетний комплекс С-400, модифікація старшого С-300ПМ, має далекосяжність 400 кілометрів і здатен відстежувати одночасно до 80 цілей. Таку систему Росія розмістила на своїй базі на заході Сирії ще наприкінці 2015 року, після того, як турецький літак збив російський на турецько-сирійському кордоні.

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